بالصور.. تدشين مشروع ” عربات النجاح ” بالشرقية

محمد فؤاد(صدى):

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء مشروع عربات الطعام المتنقلة ” عربات النجاح ” التابعة لجمعية البر، بدعم من مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل، مشيدا سموه بهذا المشروع الذي سيخدم الأسر المنتجة التي ترعاهم الجمعية، ويسهم في تحويلهم من الرعوية إلى التنموية، مطالبا سموه بأهمية تنبي رجال الأعمال لمثل هذه المبادرات التي ينعكس أثرها على تلك الأسر ويفتح لها أبواباً لفرص للعمل.

من جهته أوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية بدأت هذا المشروع تحقيقا لخطتها الاستراتيجية التي باركها سمو أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارتها في الانتقال بأسرها من الرعوية إلى التنموية عن طريق تقديم ما يعين هذه الأسر على الإنتاج والعمل بدلا من تلقيها الدعم المادي من الجمعية، مشيرا إلى أن الأسر التي استلمت العربات قد تم تدريبها بالكامل من الجمعية على مدار” 6 ” دورات تدريبية، مبينا أن العربات تحتوي على كافة التجهيزات اللازمة من وسائل سلامة وأمان صحي وجودة تحفظ للأسر خصوصيتها، وتمكنها من ممارسة نشاطها بتقديم الأطعمة والمشروبات بطريقة إبداعية، مضيفاً بأن اختيار الأسر المناسبة لهذا المشروع جاء بعيدا عن العشوائية، حيث قامت إدارة التنمية المستدامة بحصر الأسر المحتاجة والمؤهلة للمشروع، ومن ثم قامت بإجراء مقابلات لها لاختيار المناسب منها لتلحقها بعد ذلك بدورات تدريبية تأهيلية لتدريبها على تجهيز وجبات الطعام منذ توقيع عقود استلام العربات وحتى انطلاقها في مدن وميادين الشرقية، مشيراً إلى الدور الذي بذلته أمانة المنطقة الشرقية منذ الموافقة على بدء بتنفيذ المشاريع لتنطلق “3 “عربات منها في مدينة الخبر و”2 ” منها في الدمام.

ووجه العفيصان شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على دعمه للمشروع وافتتاحه وتشجيعه المستمر لأسر وأبناء المنطقة على الإنتاج والعمل وشكر أيضا مجموعة الزامل القابضة على تبنيها للمشروع .

من جهته أوضح مساعد الزامل بأن المجموعة تسعى لدعم المبادرات النوعية وتمكين الأسر، مبينا أن مبادرة عربات النجاح تحقق أهداف مركز المسؤولية المجتمعية لمجموعة الزامل في التنمية وذلك لحداثة التجربة وحاجة الأسر لمثل هذه المشاريع التي تدعم منتجاتهم، مبيناً بأن جمعية البر بالمنطقة الشرقية نجحت في تبني الكثير من البرامج المتميزة للاهتمام بالأسر المستفيدة، وفتحت المجال مع القطاع الخاص للتدريب والتوظيف وهذا سيكفل لتلك الأسر عائد مالي تستطيع من خلاله الوفاء بالتزاماتها اليومية، مضيفا بأن المجموعة داعمة لكل مبادرة تفيد كافة شرائح المجتمع، وذلك ضمن التزام مركز خدمة المجتمع بالمجموعة بالدعم والمساندة، وأكد الزامل أن مركز المسؤولية المجتمعية بالزامل القابضة سيعمل بالتعاون مع بر الشرقية على زيادة عدد هذه العربات حيث وقع المركز اليوم مع بر الشرقية بإمارة المنطقة عقود 5 عربات جديدة عقب افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف لعربات المرحلة الأولى وذلك إيمانا من مجموعة الزامل بنجاح هذه التجربة ودورها الرائد في تنمية الأسر المستفيدة بالمنطقة وتوفير فرص عمل لهم بما يحقق التنمية المجتمعية ويسهم في الحد من البطالة بالمنطقة.