للمرة الثالثة محرز يتغيب عن مواجهة مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

للمرة الثالثة يتغيب رياض محرز عن صفوف فريقه ليستر سيتي، خلال مباريات الدوري الانجليزي، أمام مانشستر سيتي.

وبدأ ” محرز ” الدخول في مرحلة تمرد على الفريق؛ نظرًا لرفض انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقالت مصادر إن ” محرز ” تغيب عن حضور مران الفريق الأخير قبل المواجهة المقرر إقامتها السبت المقبل أمام مانشستر سيتي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتغيب عن المران حتى نهاية الأسبوع الجاري.

يجدر الإشارة إلى أن مباراة السيتي ستكون المباراة الثالثة التي يتغيب عنها، بينما لم يحضر حتى الان 4 حصص تدريبية.

وعرض السيتي 65 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات محرز، بينما تمسك ليستر بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني.