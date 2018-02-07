الصحة العالمية: 9.1 مليون دولار لـ 630 ألف شخص معرض للخطر باليمن

فهمي محمد(صدى):

تعتزم منظمة الصحة العالمية، على تخصيص مبلغ 9.1 مليون دولار أمريكي للطوارئ؛ لتقديم مساعادت صحية عاجلة إلى 630 ألف شخص معرضين للخطر بالمناطق المحيطة بصنعاء والحديدة في اليمن.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إلى إنها تعمل على سد الثغرات الحرجة في توفير الرعاية الصحية الأساسية، والاستجابة إلى الأمراض المتفشية وإنقاذ حياة الأمهات وأطفال اليمن، بتوفير مساعدات صحية لهن.

وقالت المنظمة، إن هذه المنحة ستمكن المنظمة من توفير فرص حصول الأشخاص الضعفاء على الخدمات الصحية الأساسية القريبة من مكان إقامتهم، مضيفة أن 16.4 مليون إنسان في اليمن يحتاجون إلى المساعدة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية الكافية.