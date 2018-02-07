المضادات الحيوية أثناء الحمل تزيد من خطر إصابة الأطفال بالعدوى

كوبنهاجن(صدى):

أثبتت دراسة دنماركية حديثة أجراها أن الأم التي تتناول المضادات الحيوية أثناء الحمل، ترتفع لدي أطفالها نسبة الخطر بالإصابة بالعدوى بمعدل 20%.

كما أكد الباحثون أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة حتى سن 14 عاما، والمولودين من نساء تناولن المضادات الحيوية خلال فترة الحمل ارتفع لديهم خطر الإصابة بالعدوى.

حيث أن الالتهابات أثناء الحمل شائعة وتحتاج إلى العلاج بشكل مناسب، كما يجب استخدام المضادات الحيوية بشكل معقول في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك النساء الحوامل لأنها تقلل البكتيريا ” الجيدة ” في الأمعاء الهامة لنظام المناعة وربما لمنع العدوى الخطيرة.

مع العلم أن الأطفال الذين ولدوا مهبليا أكثر عرضة لخطر العدوى من أولئك الذين ولدوا في عملية قيصرية عندما تناولت الأمهات المضادات الحيوية في فترة الحمل.