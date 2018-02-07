صحة المدينة تقدم نصائح للعاملين في مجال الأشعة

نايف السالم(صدى):

قدمت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، عدة نصائح للعاملين في مجال الأشعة، وذلك للحفاظ على سلامتهم والحماية من الإشعاع.

وقال الحساب الرسمي لصحة المدينة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، موجهًا نصائحه للعمال: ” عزيزي العامل في مجال الأشعة ” لسلامتك ” احرص على الاطلاع على سياسات وإجراءات السلامة؛ للحماية من الإشعاع. ”

وأضاف الحساب، أن تلك السياسات مثل: بطاقة قياس التعرض الإشعاعي، واختبارات المسح الإشعاعي لغرف الأشعة، بالإضافة إلى وسائل الحماية الشخصية من الإشعاع.