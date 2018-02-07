صحة المدينة تقدم نصائح للعاملين في مجال الأشعة
قدمت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، عدة نصائح للعاملين في مجال الأشعة، وذلك للحفاظ على سلامتهم والحماية من الإشعاع.
وقال الحساب الرسمي لصحة المدينة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، موجهًا نصائحه للعمال: ” عزيزي العامل في مجال الأشعة ” لسلامتك ” احرص على الاطلاع على سياسات وإجراءات السلامة؛ للحماية من الإشعاع. ”
وأضاف الحساب، أن تلك السياسات مثل: بطاقة قياس التعرض الإشعاعي، واختبارات المسح الإشعاعي لغرف الأشعة، بالإضافة إلى وسائل الحماية الشخصية من الإشعاع.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14371 ] نشر منذ 1 ساعة
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