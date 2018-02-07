4 أطعمة يجب تجنبها لمرضى حساسية الأسنان

متابعات(صدى):

يعاني البعض من حساسية الأسنان، فتناول الأطعمة والمشروبات الباردة أو الساخنة، قد تؤدي لإصابته بالآلم، وفي هذا السياق تقدم ” صدى ” بعض الأمور والعادات التي نمارسها بشكل يومي، والتي يجب تجنبها، حتى لا تزيد من آلم الأسنان.

– الأطعمة الباردة: من أهم أسباب ألم الأسنان؛ لأنها تؤذي الأعصاب؛ لذلك يجب عليك الابتعاد، عن تلك الأطعمة لأن تناولها يسبب زيادة آلام وحساسية الأسنان.

– قضم الثلج: ويجب تجنب مضغ الأطعمة الصلبة، مثل الثلج والحلويات الصلبة؛ لأن ذلك سيؤدى إلى آلام وصداع.

– الإفراط في غسل الأسنان: وذلك لأن غسل الفم أو الأسنان بالمعجون أكثر من 3 مرات يوميًا؛ يتسبب في حساسية الاسنان؛ لاحتوائها على أحماض تآكل مينا الأسنان.

– خيوط الأسنان: فالإفراط في تنظيف الأسنان بالخيوط؛ يسبب تراجع اللثة وظهور ثقوب، يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا، عند تناول الطعام الساخن أو البارد.