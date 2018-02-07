الخارجية: لا صحة حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا

علي القحطاني (صدى):

بالإشارة إلى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وروجت له الصحف القطرية، وما نسبته لمصدر سعودي حول انزعاج المملكة من زيارة دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تركيا.

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بأنه لا صحة لهذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، وبأنه لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات في هذا الشأن.