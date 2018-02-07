جامعة الأمير محمد بن فهد.. إطلالة جديدة بالجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

تشهد المملكة تطورا سريعا، ومستمرا ونموا في قطاعاتها الاقتصادية الحديثة والمتنوعة في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مما تطلب أعدادا من الخريجين القادرين على القيادة في مختلف مجالات الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم والثقافة وتنمية المجتمع والإدارة العامة والجامعات الحديثة، ومن بين هذه الجامعات التي تشارك في الجناح السعودي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته التاسعة والأربعين لأول مرة جامعة الأمير محمد بن فهد.

وعن أهدافها ورسالتها يقول الدكتور فيصل بن يوسف العنزي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والنشر إن إنشاء الجامعة كان بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، وهى جامعة حديثة تقع في منطقة الخبر بالمنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف ” العنزي” أن رسالة الجامعة هي إعداد خريجين متخصصين في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية من خلال استخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية وإعداد الخريج ليلعب دورا رائدا وقياديا في المجتمع وجعله قادرا على تحمل المسئولية والإسهام في حل المشكلات عن طريق التفكير الإبداعي والعمل الجماعي والتطوير الذاتي، أيضا من ضمن رسائلنا خدمة المجتمع عن طريق التدريب والتعليم المستمروتوجيه الأنشطة عن طريق إيجاد مشاركة فعالة وتعاون بين الجامعة ومؤسسات سوق العمل، بالإضافة إلى إعداد قادة المستقبل في مختلف المجالات وكسر الحواجز بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع رجال الأعمال.