تفاصيل إعفاء أحد قيادات مستشفى حكومي بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أعفى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أحد القيادات بمجمع الدمام الطبي، بالمنطقة الشرقية.

وتضمن قرار وزير الصحة تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الصحة للشئون الصحية؛ لدراسة وضع المستشفى من جميع الجوانب ورفع التوصيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين .

يذكر أن القرار جاء على خلفية حادثة وفاة لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما بسبب خطأ طبي؛ حيث وجه في حينه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للتحقيق في الحادثة والرفع له عاجلا بتقرير عن حالة الفتاة .