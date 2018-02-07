تركيا تقصف المدارس ومضخات المياه في عفرين

أنقرة(صدى):

أعلنت مصادر أهلية، أن القوات التركية قصفت مدرسة ابتدائية في قرية ميدانكي بمدينة عفرين السورية، بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى تدمير أجزاء منها، وحدوث أضرار مادية في المنازل المجاورة.

كما استهدفت القوات، مضخة المياه التي تغذي المدينة، بالقذائف، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية تنذر بكارثة إنسانية وصحية.

وكان القصف التركي قد استهدف، أمس الأول، مركز الهلال الأحمر في منطقة راجو، بقذائف عديدة، وهو يقدم المساعدات الطبية للأهالي.

وتواصل القوات التركية، قصفها على قريتي كفر صفرة وبافلور بنحاية جندريس، منذ أمس، بالقذائف المدفعية، ما أسفر عن دمار كبير بالمنازل.