توقيع وثائق توريد منظومات الدفاع الجوي بين روسيا والمملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، عن توقيع وثائق عقد توريد منظومات الدفاع الجوي ” إس-400 ” إلى المملكة، وذلك بعد أن توصلت الدولتان إلى اتفاق بعد مفاوضات صعبة.

حيث قال فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، أن الشركاء السعوديون قد شددوا على ضرورة شمول الصفقة لتوريد الصواريخ ونقل تكنولوجيا انتاجها في آن واحد، وذلك في حين تقترح روسيا أن يتم العمل خطوة بخطوة.

كما أعرب ” كوجين ” ، عن أمله في اختتام المفاوضات مع المملكة في أقرب وقت، لافتاً لأن هذه المفاوضات ستشمل مناقشة توريد الأسلحة الخفيفة الروسية إلى المملكة.

فيما كشفت مصادر عن أنه سيتم توريد الأسلحة المصنوعة، وتعليم الشريك السعودي كيفية استخدامها وتشغيلها، ذلك بالإضافة لبحث توطين صناعتها في السعودية.