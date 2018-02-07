” عبد اللطيف المتحدة ” تعلن عن العديد من الوظائف بمناطق مختلفة
أعلنت شركة عبد اللطيف جميل المتحدة، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة، في كل من المناطق الآتية: ” الرياض، جدة، المدينة المنورة ” .
وأوضحت الشركة أن هذه الوظائف متاحة، وفقًا للمسميات التالية:
– Courier – Riyadh
– Courier – Dammam
Courier – Jeddah-
– Human Resources Specialist – Riyadh
-Service Center Agent – Madinah ” المدينة – مسؤول خدمة عملاء ”
– Service Center Agent – Jeddah ” جدة- مسؤول خدمة عملاء ”
– Station Manager – Riyadh
Call Center Senior Manager – Jeddah ” Female- ”
– Gateway Manager (GTS) – Riyadh
Call Center Senior Manager – Jeddah (Female)-
Sales Executive (Account Manager) – Riyadh-
Credit Controller – Riyadh-
Service Operation Manager-
Projects Manager (Special Projects)-
QS & Cost Estimation Manager-
Call Center Agent – Jeddah (ممثل خدمة إتصال – جدة) (Females/سيدات)-
Service Center Agent – Alkharj (الخرج- مسؤول خدمة العملاء)-
Service Center Agent – Dammam (الدمام – مسؤول خدمة العملاء)-
وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، الاطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط التالي:هنا
اترك تعليقاً