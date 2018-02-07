” عبد اللطيف المتحدة ” تعلن عن العديد من الوظائف بمناطق مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل المتحدة، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة، في كل من المناطق الآتية: ” الرياض، جدة، المدينة المنورة ” .

وأوضحت الشركة أن هذه الوظائف متاحة، وفقًا للمسميات التالية:

– Courier – Riyadh

– Courier – Dammam

Courier – Jeddah-

– Human Resources Specialist – Riyadh

-Service Center Agent – Madinah ” المدينة – مسؤول خدمة عملاء ”

– Service Center Agent – Jeddah ” جدة- مسؤول خدمة عملاء ”

– Station Manager – Riyadh

Call Center Senior Manager – Jeddah ” Female- ”

– Gateway Manager (GTS) – Riyadh

Call Center Senior Manager – Jeddah (Female)-

Sales Executive (Account Manager) – Riyadh-

Credit Controller – Riyadh-

Service Operation Manager-

Projects Manager (Special Projects)-

QS & Cost Estimation Manager-

Call Center Agent – Jeddah (ممثل خدمة إتصال – جدة) (Females/سيدات)-

Service Center Agent – Alkharj (الخرج- مسؤول خدمة العملاء)-

Service Center Agent – Dammam (الدمام – مسؤول خدمة العملاء)-

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، الاطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط التالي:هنا