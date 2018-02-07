مشاركة جامعة الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة

علي العنزي(صدى):

يتم افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية، مساء اليوم الأربعاء، في دورته الـ 32، بجناح إمارة منطقة الجوف، بمشاركة جامعة الجوف، والتي ستستمر طيلة أيام المهرجان، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله .

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على مشاركتها المتميزة بالمهرجان، حيث تعرض الجامعة في جناحها، مجسماً للمدينة الجامعية المستقبلية، والذي تم انجاز نحو ٧٠ % من مشاريعها، والمتبقي تحت الإنشاء.

فيما تعرض الجامعة في جناحها، عدداً من الأفلام الوثائقية لنشأتها، إضافة لبعض الفعاليات والمناسبات الهامة التي تمت خلال الأعوام الماضية، وكذلك عدداً من مطبوعات الجامعة وأبحاث بعض الأساتذة العاملين فيها.

كما سيشارك في جناحها، عدداً من الأندية الطلابية، ومنها ” النادي الصحي ” الذي يقدم خدمات الفحوصات والإستشارات الطبية للزوار، بالإضافة لنادي العلاقات والإعلام الطلابي.