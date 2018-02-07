” الدفاع الروسية ” : سندعم قواعدنا العسكرية في سوريا

موسكو(صدى):

صرَّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأنها ستدعم قواعدها العسكرية في سوريا، مشيرة إلى أن جبهة النصرة ” المتشددة ” التي تقاتل تحت لواء ” هيئة تحرير الشام ” حصلت على أنظمة صواريخ محمولة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها تراقب الوضع في منطقة عدم التصعيد بمحافظة إدلب، وذلك لأن تركيا لم تنشر مواقع للمراقبة بالمنطقة إلى الآن.

يذكر أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، كانت قد أعلنت تبنيها لعملية إسقاط الطائرة الروسية ” سوخوي -25 ” ، والذي قتل على إثرها طيار روسي.