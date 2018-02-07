” الأميرة نورة ” .. أول جامعة نسائية تحصل على تصنيف 3 نجوم

القاهرة(صدى):

تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته التاسعة والأربعين من خلال عمادة شؤون المكتبات ، بأكثر من 150 عنوانا في مختلف التخصصات فضلا عن الكتب التصويرية مثل كتاب ” الصحراء في التصور التشكيلي السعودي ” تأليف حنان سعود، وكتاب ” عنف الأطفال ” للدكتورة أمل الفريح وكتاب ” إدارة موارد الأسرة للدكتورة سلوى سعيد والدكتورة حصة صالح المالك، بالإضافة إلى عرض الإنتاج الفكري الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونماذج من جوائز الطالبات .

وقالت الدكتورة حنان ناصر الصقية عميد شئون المكتبات بالجامعة إن مشاركة الجامعة تعد حدثاً عالمياً تلتقي فيه دور النشر وصناع الكتاب على المستويين العربي والدولي ليفسح المجال لتبادل المعلومات والتواصل مع رواد عالم الكتب ، ويجمع المعرض أحدث منتجات وإصدارات أهم وأشهر الدور العربية والعالمية سواء الأدبية أو التعليمية أو الثقافية .

ومن جانبها أشادت تهاني النويصر مسئول ركن الجامعة بالجناح بالتنظيم والتنسيق غير المسبوق داخل الجناح السعودي الذي استطاع ان يكون وجهة مشرفة لروح وثقافة وتاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن الجامعة أول جامعة للنساء في المملكة، موضحة أن الانتاج الفكري للجامعة يتسم بالتوثيق والتحقيق والأسلوب العلمي الدقيق، مشيرة إلى أن منظمة QS لتصنيف الجامعات الدولي قد أعلنت عن حصول الجامعة على تصـنيف ” 3 نجوم ” والتي تمنح للجامعات المعترف بها محليا، ومن لها حضور دولي.