” الخضيري ” : الجناح السعودي بـ ” القاهرة للكتاب ” يعكس مكانة المملكة في المحافل الدولية

القاهرة(صدى):

استقبل الجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري وكليل جامعة سطام بن عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأكد ” الخضيري ” أن مشاركة جامعة سطام بن عبدالعزيز في معرض القاهرة للكتاب هامة جدا لإيصال صوت الجامعة وإيصال العلوم والأبحاث ومشروعات الجامعة العلمية إلي رواد المعرض والباحثين وفرصة أيضا لتعرف الدراسين المصريين بما وصلت إليه الجامعة من تطور في العلوم المختلفة.

وأضاف ” الخضيري ” أن الجامعة تشارك بجميع مطبوعاتها في هذا العام وجميع الكتب التي صدرت في الجامعة عن طريق أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلي منشورات تعرفيه تتعلق بالجامعة والعمادة وغيرها من الأنشطة داخل الجامعة.

وأشار وكيل جامعة سطام بن عبدالعزيز أن مثل هذا الجناح يوصل رسالة هامة لرواد المعرض، وأن هذه المشاركة بهذا الحجم لها دور كبير وفائدة مميزة لإيصال ما وصلت إليه المملكة من تطور وحداثه خصوصا في التعليم العالي، وفرصة لدفع الكثير من الشبهات التي تثار في وسائل الإعلام عن المملكة ومنهجها السليم في التعليم.

واختتم ” الخضيري ” حديثه بتوجيه الشكر للملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي علي الجهد الكبير الذي خرج بها الجناح السعودي والذي يعكس كفاءة وإبراز اسم المملكة ومكانتها في مثل هذه المحافل الدولية.