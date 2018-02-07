وصفة طبيعية لعلاج الأرق

متابعات(صدى):

يعاني معظم الناس من الأرق أو اضطرابات النوم، كما يُعد الأرق من الأشياء الصعبة التي تواجه كثيرا منا، كما أن النوم لفترة جيدة وبشكل كاف يؤثر بالإيجاب على حالة الشخص في اليوم التالي.

لذلك نصح الأطباء بهذه الخلطة الطبيعية والتي تساعد على علاج الأرق وقلة النوم، كما أنها تساعد الجسم على الاسترخاء وتنظيم مستوى الكورتيزول الخاص بك وتنظيم هرمونات التوتر.

وتتكون الوصفة من ملعقة كبيرة زيت جوز الهند، ربع ملعقة صغيرة عسل، و1/8 ملعقة صغيرة ملح البحر

و تُحضر علي النحو التالي:

– اخلط زيت جوز الهند مع العسل والملح جيداً واشرب الخليط ثم اشرب كوب ماء بعده.

مع العلم أن هناك فوائد صحية كثيرة لزيت جوز الهند فهو يعطل مستوى السكر في الدم التي تجعلك تشعر بالأرق وهو من الدهون الصحية .

والعسل أيضًا يساعد على جعل جسمك مستعداً للنوم، ويحتوى على الجليكوجين الذي يقلل من هرمون التوتر، أما ملح البحر يقلل من التوتر ويعزز إنتاج الطاقة وينظم وظائف الجسم.