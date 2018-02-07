” الاستثمار ” تطلق خدمة التراخيص ” الرقمية ” بديلا عن ” الورقية “

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة الترخيص الرقمي، التي تهدف من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لتحسين الإجراءات للمستثمرين، وذلك ضمن جهود الهيئة في تطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تختصر الوقت على المستثمر.

وأوضح وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل أن هذه التقنية ستسهم بشكل مباشر في إيصال التراخيص الاستثمارية كنسخة إلكترونية على بريد المنشأة المسجلة لدى الهيئة، إضافة إلى تمكين تطبيقات الأجهزة الذكية بالتحقق من صحة النسخة الإلكترونية دون الحاجة للطباعة الورقية.

وأكد السويل أن الترخيص الرقمي معتمد لدى جميع الجهات الحكومية، ويمكن التحقق من صحة صلاحية الترخيص عبر موقع الهيئة الإلكتروني، أو من خلال كافة التطبيقات الإلكترونية التي تدعم قراءة كود الاستجابة السريع QR Code في برامجIOS وANDROID، مشيراً إلى أن معظم الأجهزة الذكية تدعم قراءة كود الاستجابة السريع عن طريق الكاميرا، وقد تم تطوير الخدمة بحيث يكون هناك أكثر من خيار للتحقق.

وأضاف أن البيانات الموجودة على صفحة التحقق تكون محدثة بشكل تلقائي، حيث أن التحديث أو التعديل على الترخيص ينعكس بشكل آلي على صفحة التحقق، بما في ذلك نسخة الترخيص الموجودة بالنظام، مما يجعل الترخيص الرقمي أكثر فعالية من الترخيص الورقي، لافتا إلى أنه لا يمكن حالياً طباعة نسخة من الترخيص الرقمي مباشرة، وبالإمكان الحصول على نسخة منه عبر قنوات التواصل مع مركز الاتصال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ قلصت مؤخراً إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين إلى أقل من يوم، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، تقليص المستندات المطلوبة، تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية، وتأتي هذه الإجراءات المتبعة تماشيا مع مبادرات التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030.