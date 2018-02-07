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بالفيديو.. غضب شيرين وانفعالها على صحفي لحديثه عن زوجها

بالفيديو.. غضب شيرين وانفعالها على صحفي لحديثه عن زوجها
نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لحظة غضب الفنانة شيرين عبد الوهاب من أحد الصحافيين خلال تواجدها مع الفنانة نوال الكويتية في كواليس حفلها ضمن فعاليات ” هلا فبراير”.

وظهرت شيرين في الفيديو وهي منفعلة على الصحافي وترفض الإجابة على سؤاله والتحدث إليه، وقالت لزميلتها نوال وهي تضمها: “ساب كل حاجة وراح يقول رجعت لجوزها “.

ورغم حالة الغضب التي تملكت شيرين إلا أنه اعتذر لها وبعدها وافقت على إجراء مقابلة معه.

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