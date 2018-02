بالفيديو.. غضب شيرين وانفعالها على صحفي لحديثه عن زوجها

. . Q U E E N S 👑 N A W A L & S H E R E E N . ❤ . Jewellery by | @ahalarbashjewellery Hair by | @michel_layoun Elie Saab Company | @eliesaabworld Styled | @cedrichaddad Make Up | @mashaelajeel . . @nawalalq8iya @audiorotana @sherine #nawalalq8iya #queennawalq8itya #نوال_الكويتيه #فنانة_العرب #نوال#القيثارة #شيرين_عبدالوهاب #اغاني_تركية #الكويت #الامارات #السعودية #عبدالكريم_عبدالقادر #نوال_الكويتية #اغاني #دبي #فضل_شاكر #فوز_الفهد #ماجد_المهندس #عبدالله_الرويشد #عبدالمجيد_عبدالله #احلام_الشامسي #دانة_الطويرش #غدير_السلطان #عبادي_الجوهر

A post shared by نوال الكويتية (@queennawalq8itya) on Feb 3, 2018 at 8:03am PST