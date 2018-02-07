بالصور.. أول طبيبة بيطرية بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عدد من الصور لأول طبيبة بيطرية بالمملكة، حيث نشر نشطاء موقع ” تويتر ” مساء اليوم، صور للدكتورة نور عزت فطايرجي، والتي تعد أول طبيبة بيطرية سعودية، تمارس مهنة الطب البيطري في المملكة.

وحصلت ” فطايرجي ” على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عام 2016م، وذلك نظراً لعدم وجود كليات بيطرية للبنات في المملكة، الأمر الذي دفعها للذهاب إلى الأردن، لاستكمال دراستها ومواجهة التحديات.