روبوت آلي لنقل فعاليات جناح المملكة للخارج بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

مفاجأة جذبت زائرى الجناح السعودى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته التاسعة والأربعين، حيث عرضت شركة ” سيمانور ” التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات روبوت آلى يتجول داخل الجناح بواسطة تحكم عن بعد.

والجهاز عبارة عن نظام اتصال مرئى وصوتى بين المستخدم والجهاز وبه خاصية التحرك للجهاز وتشغيل الكاميرا المتوقرة فيه ليتمكن المستخدم من التواصل مع فعاليات الجناح.

وأجرى الملحق الثقافى الدكتور خالد النامى تجربة حية وعملية لتشغيل الروبوت أمام زوار الجناح.

وأوضح مسئولو شركة سيمانور التى تشارك بالجناح أنه يمكن لأى شخص التواصل مع العارضين ودور النشر صوتا وصورة خلال فترة المعرض، كما أنه من الممكن أن تتم عملية الشراء من خلال الجهاز أيضا.

وعن مميزات الجهاز قال مسئولو الشركة إنه يعمل على توفير الوقت والتكاليف والطاقة التشغيلية وسهولة النقل والشحن، والظهور فى أى مكان بمجرد وصول الإنترنت إليه والرؤية المباشرة والاتصال المباشر مع الأشخاص المعنيين.

كما يمكن للقطاعات الطبية والعلاجية استخدامه وكذلك قطاع التعليم فى الجامعات والمدارس والمصانع، بالإضافة إلى دور النشر والصحافة ومؤسسات التدريب والشركات.