علا الفارس تثير الجدل بالهجوم على حمود الفايز

أماني الغامدي(صدى):

أثارت المذيعة الأردنية، علا الفارس، استغراب بعض المتابعين لها واستهجان البعض الآخر، بسبب هجومها غير المبرر على المذيع حمود الفايز.

وسأل أحد المتابعين ” الفارس ” عما إذا كانت ستحضر حفل زفاف الفايز والمذيعة رؤى الصبان، ولكنها فاجئت الجميع بالنفي قطعيًا، قائلة في عبارة أثارت الكثير من الأسئلة: ” الله يسعده ويبعده ” .

وفي السياق نفسه، رجح البعض أن سبب رد المذيعة المفاجئ، ربما يرجع إلى صور كان الفايز نشرها عبر حسابه على تويتر، وبدا أنه كان يرد على إساءة للمذيعة كانت وجهتها إلى المملكة عبر تغريداتها.