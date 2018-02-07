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مؤشر السوق يواصل هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي

مؤشر السوق يواصل هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي
عادل الحربي (صدى):

واصل مؤشر السوق السعودي، اليوم الأربعاء، هبوطه لرابع جلسة على التوالي، مغلقًا عند 7417 نقطة بخسارة 49 نقطة بنسبة 0.7%.

وشهدت الجلسة تراجعًا لمعظم الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة، حيث تراجع كلًا من ” تاسي ونمو ” بنسب 49% و37% على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال.

وهبط سهم ” مصرف الراجحي ” بأكثر من 2% عند 71 ريالًا، وأنهى كلًا من ” كيان، التصنيع الوطنية، معادن، ينساب، التعاونية، موبايلي، و دار الأركان ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5%.

كما تراجع سهم ” اليمامة للحديد ” بنحو 6% عند 23.08 ريال، وهبط سهم ” أنعام القابضة ” بأكثر من 5% عند 13.30 ريال.

وفي المقابل تصدر سهم ” الحكير ” ارتفاعات السوق اليوم بنحو 7% عند 32.40 ريال، وأغلق سهما ” أسواق العثيم ” و ” تكافل الراجحي ” عند 133 ريال بارتفاع 5%، و72.70 ريال بارتفاع 2% على التوالي.

 


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