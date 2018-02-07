اكتشاف ملايين الفيروسات التي تنتقل من سطح الأرض للغلاف الجوي

متابعات(صدى):

أعلن علماء، مؤخرًا، عن اكتشاف أن ملايين الفيروسات، تسافر للغلاف الجوي، لكوكب الأرض، قبل أن تعود إليه مع هطول المطر.

وفي هذا السياق، رصد باحثون من جامعات في كندا وإسبانيا والولايات المتحدة، لأول مرة، عدد الفيروسات التي تنتقل من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي، ووفقًا للتقديرات التي توصلوا إليها فإن عدد الفيروسات، التي تنتقل إلى الغلاف الجوي هائل جدًا، حتى أنه يصل إلى المليارات في المتر المربع.

وفي هذا السياق، أوضح كورتيس ساتل، البروفيسور في جامعة ” بريتيش كولومبيا ” ، أن أكثر من 800 مليون فيروس، تستقر في متر مربع يوميًا، فوق طبقة حدود الكوكب.