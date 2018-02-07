طلاب مدينة مصرية في ضيافة الجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

زار وفد طلابي من مدرسة المجفف بديرب نجم بمحافظة الشرقية ” شمال القاهرة ” أوائل المرحلة الإعدادية وأوائل المعهد الديني المرحلة الإعدادية والثانوية الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين.

وتجول الطلاب داخل الجناح، وأعربوا عن امتنانهم وإعجابهم بزيارة جناح المملكة مؤكدين أن حب المملكة في قلوبهم هكذا تربوا وتعلموا أن السعودية هي بلاد الحرمين الشريفين ، كما توقف الطلاب أمام مشروع السلام عليكم واستمعوا إلى شرح واف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مجسم من خلال المشروع ومن ثم شاركوا في حياكة ونسج كسوة الكعبة المشرفة والتي نالت إعجابهم الشديد.

ومن جانبه يقول محمد سعيد مدرس بلغة عربية والمشرف على الوفد الطلابي إنه حرص على زيارة الجناح السعودي لما يتميز به من التنظيم والتنسيق والأنشطة المتعدد التي راحت تجسد ثقافة المملكة في صورة مصغرة أبهرت الطلاب خاصة أن مشروع السلام عليك الذي قدم سيرة النبي صلوات الله عليه وسلم في دقائق، هذا بجانب كسوة الكعبة التي تعد من الأنشطة التي جذبت الطلاب والجمهور بشكل عام.

وأشار سعيد إلى أنه حرص على أن يقيم رحلة مدرسية للطلاب إلى معرض الكتاب بشكل عام والجناح السعودي بشكل خاص لغرز ثقافة الاطلاع وحب القراءة لديهم كون القراء تشارك في صناعة الأجيال وتصنع منهم رجالا يقودون الحاضر والمستقبل.