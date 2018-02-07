انطلاق BMW 730Li بلون أسود ميتاليك روبي في أبوظبي

عادل الحربي (صدى):

تتوفر BMW 730i بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر يعتبر الأول للشركة كما أن نسخة BMW 730Li بقاعدة العجلات الممتدة تؤكد أمكانية تزود السيارة بمحركات أخرى. وظهرت السيارة التي نتحدث عنها في شركة بي ام دبليو أبوظبي موتورز بلون أسود ميتاليك روبي واسبويلر أمامي 3D Design وشفة اسبويلر خلفية وشبكة تهوية M Performance .

كما جاءت بعجلات رمادي كبيرة قياس 21 بوصة , وفي الداخل زودت السيارة بفرش جلدي أحمر للمقاعد وألواح الابواب والكونسول الوسطي ونصف لوحة القيادة السفلية وتعتبر هذه السيارة واحدة من أكثر نسخ الفئة السابعة فخامة. وتتميز السيارة بالمحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 255 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر.

ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 6.3 ثانية وتحقق استهلاك وقود يبلغ 6.2 لتر لكل 100 كم.