8 فوائد صحية ونفسية للبكاء

متابعات(صدى):

توصل الباحثون إلى أن البكاء لا يقتصر فقط على التنفيس عن المشاعر والعواطف المختلفة، بل يمكن له أن يفيد جسم الإنسان وعقله وصحته النفسية، فالبكاء له فوائد عديدة، تتمثل فيما يلي:

أولاً: له تأثير مهدئ للنفس وخفض الشعور بالضيق.

ثانياً: تخفيف الآلام وتحسين المزاج.

ثالثاً: تسريب السموم وتخفيف الضغط.

رابعاً: يحسن الدورة الدموية.

خامساً: محاربة البكتيريا والحفاظ على نظافة العين.

سادساً: يُحسن الرؤية من خلال الحفاظ على رطوبة العين وتجنب الأغشية المخاطية الجفاف.

سابعاً: الحصول على بشرة ناعمة، لاحتوائها على بروتينات ومعادن فتعد علاج طبيعي للبشرة.

ثامناً: الحصول على دعم الأخرين حيث يساعد الشخص على الشعور بالقوة، ويحسن العلاقات مع الناس.