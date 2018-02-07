أطعمة مفيدة لك في فترة الدورة الشهرية

نورة الشهري(صدى):

تعاني الفتيات من الاضطرابات المزاجية و الضغوطات النفسية في فترة الدورة الشهرية، فالعصبية والرغبة في البكاء، مشاعر تعيشها كل امرأة هذه الفترة، والذي لا يعلمه كثير من النساء أنه يمكن التغلب على هذه الفترة، وذلك عن طريق عدة أطعمها سنقدمها لكِي علي النحو التالي .

فهذه الأطعمة تخفف الألم وتحسن المزاج فى الدورة الشهرية:

1- الكرنب: حيث أنه يرفع معدلات الحديد في الجسم، وبالتالي يعوض الجسم عن الحديد المفقود في هذه الفترة .

2- البرتقال، لأنه غنى بالكالسيوم وفيتامين C الذي يقلل مشاعر الحزن والاكتئاب ويخفف من الآلام والتشنجات ويعمل على استرخاء العضلات.

3- الموز: من الفواكه التي تحسن المزاج، ويحتوى على فيتامين B6 والبوتاسيوم والماغنسيوم والتى تنظم حركة المعدة والأمعاء.

4- البطيخ: يعالج الانتفاخ ويعمل على ترطيب الجسم .

5- السلمون: يحتوى على الأوميجا 3 و التي تعمل على تخفيف ألم العضلات وتخفيف الألم.

6 – الشيكولاته السوداء: فهي مصدر غنى بالماغنسيوم وتحسن المزاج بشكل كبير وترفع مستوى هرمون السيروتونين المسئول عن السعادة.