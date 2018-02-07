الأسرة المالكة البريطانية تولي اهتمام كبير بزيارة سمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

نال خبر زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – المتوقعة إلى لندن الشهر المقبل، اهتماماً كبيراً من قبل الأسرة المالكة في بريطانيا، حيث أنه ستحظى الزيارة باستقبال وضيافة ملكية.

ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي العهد، بعدد من كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، وذلك في قلعة ” وندسور ” ، وستتضمن الزيارة الذهاب لمؤسسات تعليمية ورياضية بالمملكة المتحدة .

فيما أوضحت وزارة الخارجية البريطانية، إنه لم يتم التأكد بعد من موعد الزيارة، مشيرة إلى أهمية الزيارة، وذلك نظراً لحرص بريطانيا على تقوية علاقاتها بالمملكة، ودعم مشروع رؤية 2030 م، الذي تتم تحت قيادة سمو ولي العهد.