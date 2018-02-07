الطب البيطري تكرم صاحب فيديو إنقاذ الناقة ببريدة

سالم المطيري(صدى):

قامت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، بتكريم الطبيب البيطري خالد المشوح، والذي قام بإنقاذ حياة ناقة كانت تصارع الموت في الطرقات.

وقال الدكتور خالد باني الحربي عميد كلية الزراعة والطب البيطري، خلال حفل تكريم ” المشوح ” ، أنه يفخر ويعتز بالطبيب المكرّم، الذي قدم أروع صور المهنية والإنسانية لمهنة الطب البيطري.

وأضاف ” الحربي ” أن هذا الموقف الإنساني يكشف عن خبرته في معالجة الحيوانات وتطبيقه للقيم التدريبية التي تلقاها في جامعة القصيم، بالإضافة إلى معدنه الأصيل ومسارعته لتقديم يد المساعدة.

وجدير بالذكر، أنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشوح وهو يجري فحصاً عاجلاً للناقة التي وجدها ملقاة على قارعة الطريق ببريدة، حيث كشف عن إصابتها بحالة من الإعياء الشديد ووضع لها بعض الأدوية، رغم أن صاحبها كان قد قام بسحبها ورميها معتقداً أنها ماتت.