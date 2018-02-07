بالفيديو.. سائق شاحنة ينقذ 3 أطفال من حادث مروع كاد يودي بحياتهم

كانبرا(صدى):

تمكن سائق شاحنة ضخمة من تفادي حادثاً مروعًا كاد يودي بحياة 3 أطفال أثناء عبورهم الطريق بالضغط على الفرامل في الوقت المناسب في شمال والشهام بنورفولك الأسترالية .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أم و3 أطفال يحاولون عبور الطريق في الوقت الذي ظهرت فيه الشاحنة، حيث أصيبت الأم بالرعب خوفا على حياة أطفالها، لكنها رفعت يدها للسائق على ما يبدو للاعتذار بعدما أوقف سيارته وأنقذ حياتهم.

ونشر سائق الشاحنة اللقطات عبر الإنترنت، وقال إنه توقف للاطمئنان على الأطفال والأم، حيث كانوا يشعرون بالخوف، لكن تحسنت حالتهم في خلال دقائق.