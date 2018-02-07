سجن ” أمريكي ” متهم بقتل طالب سعودي 30 شهر

عادل الحربي(صدى):

قضيت محكمة أمريكية بولاية ” أوريغون ” ، حكماً بسجن أمريكي لمدة 30 شهراً، ومنعه من قيادة السيارة مدى الحياة؛ نظراً لتسبّبه في مقتل طالب سعودي يبلغ من العمر 24 عاماً في يوليو الماضي.

وأوضحت المحكمة أن المتهم هرب من الموقع مباشرة، وعثرت الشرطة على السيارة متوقفة على بُعد ميل واحد من موقع الحادث، حيث ترك السائق السيارة وهرب، قبل أن يعترف فيما بعد بأنه هو مَن ارتكب الحادث المميت.

وشهد أفراد اسرة الطالب، جلسة إصدار الحكم، ووجدوا أن الحكم مخفّف جداً، معللين ذلك أن المتهم من مدمني المخدرات، ولديه سجل إجرامي، كما أنه حاول التهرب من جريمته وأدلى بأقوال كاذبة، وسبق توقيفه وهو حالة سكر، وتعليق رخصة القيادة الخاصّة به.

يُذكر أن فرناندو كويفاس؛ البالغ من العمر 36 عامًا، صدم بسيارته الطالب، الذي كان قد اشترى للتو بعض الطعام لأسرته، ويقف عند ممر خاص بالدراجات.

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