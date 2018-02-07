ورش عمل لتوعية الأطفال بالإسلام وتعريفهم بتاريخ المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

يشهد ” ركن الطفل ” المصاحب لجناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي لكتاب في دورته الـ 49 ورش يومية لأول مرة مخصصة للأطفال الزائرين للمعرض بهدف التوعية بمبادئ الدين الإسلامي وتعاليمه، وشهد الركن إقبالاً كبيراً على تلك الورشة، وبعد الشرح يتم منح الأطفال جوائز، فضلاً على عمل مسابقات بشكل يومي.

وعن ذلك قالت نورا البقمي مشرفة ركن الطفل، إن الورش تنقسم إلى أربعة انواع كلها تهتم بالطفل وبتعاليم الدين الإسلامي، مشيرة إلى أن هناك متخصصين في تلك الورش يقدمونها بطريقة محببة للطفل، إضافة إلى تقديم أسئلة معلومات عامة عن المملكة وتاريخها تصلح لمسابقات تعريفية لجميع المراحل التعليمية، مثل ماهى عاصمة المملكة، وصف علمها، وإلى ماذا يرمز السيفان، وغيرها من المعلومات بهدف تنمية القدرات العقلية وآفاقها عند الأطفال، فضلاً على ما يتم يطرحُه من أسئلة واستفسارات يطلب بها إجاباتٍ من الكبار.

وقالت مشرفة الجناح إن الورشة الأولى تهدف إلى توعية الطفل بالتحرش ومخاطرة، بهدف غرس تلك الآفة في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتسليحهم بالدفاع عن أنفسهم، فضلاً على تعريفهم بعدم الاتجاه في هذا السلوك عند الكبر، لافتة إلى أن تلك الورشة تلقى اهتماماً كبيراً من الأسر لأهميتها لكونها تمس حياة الكثير من البيوت.

وأضافت ” البقمي ” أن الهدف من تلك الورش التي تعقد بصفة يومية منذ بداية المعرض في 26 يناير الماضي تقديم صورة طيبة للطفل عن الإسلام وتعاليمه السمحة، وشعوره القوة و الثقة و أنّه محمي من الجميع، وقالت إن الورشة الثانية هي ” الحقوق والواجبات ” بتوعية الأطفال ما لهم من حقوق وعليهم من واجبات منها حقوق الوالدين على الأبناء ورعايتهم، فضلاً على حقة في الرعاية والتعليم والحماية والأمن والترفيه، حيث يتم كل يوم حق من تلك الحقوق بطريقة سهلة وجميلة، أما الورشة الثالثة هو حقه في التعليم واكتساب الخبرات من خلال المدراس والجامعات وكيفية الحفاظ على تلك المؤسسات الحكومية.

وقالت المشرفة على المشروع إن الورشة الأخيرة هي التعريف بمبادئ الإسلام، التى من بينها قواعد الإسلام الخمس طبقا للحديث الشريف ” بنى الإسلام على خمس شهادة أن إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ” مشيرة إلى أن تلك الورش تقام لأول مرة ،وأن عدد الأطفال التي يحضرها يومياً دليل قوى على نجاحها، موضحة أن الطفولة تعد مرحلة الإنشاء والتأسيس للإنسان، فكان لابد الاهتمام بها .