” بن دغر ” يطالب التحالف العربي بالتحقيق في أحداث عدن

فهمي محمد(صدى):

طالب رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة المملكة، للتحقيق في أحداث عدن التي قد جرت نهاية الشهر الماضي، باعتبارها انقلاباً على الشرعية تم انتهاؤه.

وأكد ” بن دغر ” خلال أول اجتماع للحكومة بمقرها ” بخور مكسر ” ، إن الحكومة تثق في قيادة التحالف ودوله، وفي تحديد سير العدالة، وتحميل المسؤولية لمن كان سبباً في القتل والدمار، مشيراً لأن ما شهدته ” عدن ” الشهر الماضي، كان انقلاباً على الشرعية وانتهى.

كما أضاف رئيس الحكومة اليمنية: ” سنحتاج إلى جهود كثيرة بالتعاون مع التحالف العربي، لمنع تكرار ما حدث، وإذا لم نقم بهذه الخطوات، فاننا سنثبت للعالم أننا نتمتع بالشجاعة، لكننا لا نملك العقل ” .