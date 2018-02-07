مقتل إرهابية استهدفت بغداد بحزام ناسف

بغداد(صدى):

أحبطت عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عملية انتحارية استهدفت إحدى المناطق بالعاصمة العراقية.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها، إنه وفقًا لمعلومات استخبارية؛ نجحت في إحباط محاولة إرهابية، قامت بها إمرأة ترتدي حزاماً ناسفاً متواجدة داخل إحدى مدارس منطقة الطارمية شمال بغداد.

وتابعت في بيانها: ” الإرهابية اتخذت هذه المدرسة لتبيت ليلتها فيها، وتنطلق عند الضياء الأول من صباح اليوم باتجاه أحد مناطق العاصمة بغداد مستهدفة تجمعات أبناء شعبنا “.

وحاصرت القوات المدرسة، وعثرت على الإرهابية داخل غرفة الإدارة، ولعدم امتثالها لأوامر القوة بالخروج تم إطلاق النار عليها، مما أدى الى انفجار الحزام الناسف الذي كانت ترتديه وقتلها في الحال.