” الغذاء والدواء ” تدعو المستوردين للاطلاع على دليل تسجيل واعتماد منشآت حليب الأطفال

علي القحطاني (صدى):

تدعو الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي منتجات حليب الأطفال وبدائل حليب الأم والأغذية الحليبية التكميلية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة إلى المشاركة والاطلاع على المسودة النهائية الخاصة اضغط ” هنا ” ” بدليل متطلبات تسجيل و اعتماد منشآت ومنتجات حليب الأطفال وبدائل حليب الأم والأغذية الحليبية التكميلية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة “.

وتهدف المسودة الى تسهيل اجراءات فسح منتجات حليب الأطفال وبدائل حليب الأم والأغذية الحليبية التكميلية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة عبر موقع الهيئة الرسمي وإبداء المرئيات والملاحظات عليها.

وتحث الهيئة العامة للغذاء والدواء الراغبين من المستوردين والمهتمين إبداء المرئيات والملاحظات على مسودة الاتفاقية وارسالها على البريد الالكتروني [email protected] لدراستها والاستفادة منها.