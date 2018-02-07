فريق تكريم الشهداء بالطائف: لا صحة للشائعات عن وجود تجاوزات بالحفل

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أوضح الفريق القائم على المبادرة حفل ” تكريم الشهداء ” بالطائف، أن المناسبة أُقيمت برعاية كريمة وإشراف من محافظ محافظة الطائف وموافقة الجهات الرسمية على البرنامج المعد، والذي احتوى على فقرات تراثية وعروض ومسابقات للإشادة بحجم ما قدمه شهداء الواجب ولرفع معنويات أسرهم.

وأشار الفريق إلى أن ما أذيع من شائعات عن وجود تجاوزات وادعاءات حفل ” تكريم الشهداء ” عار تماما من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة.

ولفت الفريق القائم على المبادرة إلى أن الشخص الذي ظهر مع البرنامج التلفزيوني قد حضر برفقة والده يومي فعالية البرنامج وشارك في التكريم كباقي أسر وعوائل الشهداء واستلم نصيبه مما شارك به رعاة الحفل كهدايا تحفيزية للأسر وعوائل الشهداء.