” أمريكا ” تستعد للكشف عن عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية
أوضح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تستعد للكشف عن أشد عقوبات اقتصادية، تفرض على كوريا الشمالية، حتى الآن.
وفي هذا السياق، أشار ” بنس ” ، الذي كان يتحدث من طوكيو إلى جانب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في ختام محادثات حول التهديد الكوري الشمالي، قائلًا: ” أعُلن اليوم أن الولايات المتحدة، ستكشف قريبًا عن العقوبات الاقتصادية الأشد والأكثر قوة التي تُفرض على كوريا الشمالية ” .
وأضاف “بنس ” : ” الولايات المتحدة معكم في هذا التحدي ” كوريا الشمالية ” ، وسنظل كتفًا إلى كتف مع شعب اليابان وكوريا الجنوبية وجميع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، حتى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ” .
يُذكر أن ” بنس ” وصل إلى ” طوكيو ” في إطار جولة آسيوية، تشمل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيرأس الوفد الأمريكي، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة ” بيونغ تشانغ ” ، شمال شرقي كوريا الجنوبية، الجمعة المقبلة، وتستمر جولة ” بنس ” التي بدأت الإثنين المقبل 6 أيام، ويرتكز هدفها الرئيسي على مواجهة سياسات كوريا الشمالية.
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