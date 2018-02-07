” أمريكا ” تستعد للكشف عن عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أوضح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تستعد للكشف عن أشد عقوبات اقتصادية، تفرض على كوريا الشمالية، حتى الآن.

وفي هذا السياق، أشار ” بنس ” ، الذي كان يتحدث من طوكيو إلى جانب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في ختام محادثات حول التهديد الكوري الشمالي، قائلًا: ” أعُلن اليوم أن الولايات المتحدة، ستكشف قريبًا عن العقوبات الاقتصادية الأشد والأكثر قوة التي تُفرض على كوريا الشمالية ” .

وأضاف “بنس ” : ” الولايات المتحدة معكم في هذا التحدي ” كوريا الشمالية ” ، وسنظل كتفًا إلى كتف مع شعب اليابان وكوريا الجنوبية وجميع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، حتى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ” .

يُذكر أن ” بنس ” وصل إلى ” طوكيو ” في إطار جولة آسيوية، تشمل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيرأس الوفد الأمريكي، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة ” بيونغ تشانغ ” ، شمال شرقي كوريا الجنوبية، الجمعة المقبلة، وتستمر جولة ” بنس ” التي بدأت الإثنين المقبل 6 أيام، ويرتكز هدفها الرئيسي على مواجهة سياسات كوريا الشمالية.