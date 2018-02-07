بالصور.. الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المكلف

تركي السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان المكلف اللواء الركن محمد بن علي العمري، وذلك بمناسبة تكليفه قائداً للقوة.

ورحّب سموه في بداية الاستقبال باللواء العمري، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً لقوة جازان, ولجميع زملائه منسوبي القوة.

ونوّه سمو أمير منطقة جازان بجهود القوات المسلحة بالمنطقة وما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر، عن خالص تقديره لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن والحد الجنوبي، مما يتطلب مضاعفة الجهود من جميع الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.

من جهته أعرب قائد قوة جازان المكلف عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله عز وجل أن يمده وكافة زملائه منسوبي القوة بعونه وتوفيقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والمواطن.