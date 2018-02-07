استخراج المخالفين لوثائق تأمين تفاديا تسجيل غرامة مالية

عادل الحربي(صدى):

توجه أصحاب المركبات غير المؤمنة إلى شركات المعتمدة لإصدار وثائق تأمين لتفادي تسجيل غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً، وذلك إثر رفع تفعيل ضبط المخالفة المرورية بعدم وجود وثيقة تأمين.

وساعد التوجه في صناعة سباق بين شركات التأمين لتقديم أسعار تنافسية للحصول على الحصة الأكبر من أصحاب المركبات غير المؤمنة، خاصة مع مساهمة توجيه ” ساما ” لشركات بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15 % لفترة استثنائية أخرى لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2018.

وأشارت مصادر إلى أن ذلك لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات.