القبض على خليجي يحول الأوراق السوداء إلى دولارات بمصر

القاهرة(صدى):

أعلنت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية خليجية؛ لاتهامه في أعمال نصب على عدد كبير من المصريين وتهريب أموال داخل مصر.

وأوضحت تحقيقات مباحث الأموال العامة أن الخليجي استولى على مبالغ مالية من بعض المصريين بزعم قدرته على تحويل الأوراق السوداء إلى دولارات، حيث أدخل 5 ملايين دولار إلى مصر بطريقة غير شرعية وقام بتغطيتها بمادة سوداء تخرج بمحلول كيميائي.

وأشارت الجهات الأمنية أنه تم إلقاء القبض على المتهم بأسرع وقت، وتم إحالته من مباحث الأموال العامة إلى النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ اللازم بشأنه.