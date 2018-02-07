” الجزائية ” تقضي بالقتل لمواطن تورط في جرائم إرهابية متعددة أبرزهم بالعوامية

علي القحطاني (صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم الأربعاء بالقتل تعزيراً بحق مواطن بعد إدانته بعدد من الجرائم الإرهابية.

وثبت لدى المدعي العام إدانة الموقوف بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال المشاركة عدة مرات في إطلاق النار على رجال الأمن من سلاح نوع رشاش ، وإلقاء قنابل المالتوف وإحراق إطارات السيارات عند مدخل بلدة العوامية لمنع رجال الأمن من الدخول .

كما ثبت حيازته سلاحاً من نوع رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, والمشاركة في التجمعات المثيرة لأعمال الشغب بمحافظة القطيف ، والسطو المسلح على عدة محلات تجارية ، والمشاركة بسرقة سيارتين لاستخدامها في عمليات السطو ، والمشاركة بالاعتداء على سيارة دبلوماسيين بإطلاق النار عليها إلى احتراقها ، والتدرب على استخدام الأسلحة لمواجهة رجال الأمن .

وبناء على ما توافر للمحكمة من ادلة بأن ما قام به المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وقرر بالإجماع درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه، والحكم بقتله تعزيراً .