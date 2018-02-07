” أمير الباحة ” يقدم مكافآت تشجيعية لـ 24 طالب وطالبة

إبراهيم الزهراني(صدى):

منح أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور، حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مكافآت تشجيعية لـ ٢٤ طالباً وطالبة بمبلغ إجمالي قدره 400ألف ريال، لمن حققوا مراكز متقدمة على مستوى المملكة، بمختلف المنافسات التربوية والتعليمية، باسم المنطقة؛ وذلك دعماً من سموه؛ لتحفيزهم على تحقيق المزيد من التميز والتفوق العلمي؛ لخدمة وطنهم.

وفي ذات السياق، أشاد أمير الباحة بما توليه القيادة الرشيدة، من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، كما هنأ سموه المكرمين، مُعربًا عن تمنياته لهم، بالمزيدَ من التوفيق والنجاح، في تحقيق التميز العلمي، داعياً لهم بتقديم المزيد من الجهود، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تجعل من أبنائنا وبناتنا لبنة صالحة في المستقبل.

يُذكر أن تعليم المنطقة، قام بتسليم المكافآت للطلاب والطالبات، اللذين قدموا شكرهم وامتنانهم، لسمو الأمير على هذه اللفتة الجميلة وغير المستغربة من سموه الداعم للجميع.