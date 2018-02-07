مريم حسين تستعد لحفل ميلاد ابنتها بتكلفة خيالية

نورة الشهري (صدى):

بدأت الفنانة المغربية مريم حسين ، في التحضيرات لحفل عيد الميلاد الأول لابنتها ” الأميرة ” المقرر إقامته في 9 فبراير الحالي ، حيث بدأت في التنسيق عن مكان وضع البالونات والورود والشموع وما إلى هنالك من الزينة .

وأكدت مريم حسين في تصريحات إعلامية ، أن الحفل سيكون في غاية الفخامة وبتكلفة عالية وضخمة ، وسيتم نقل تفاصيله عبر مواقع التواصل بحساباتها الشخصية .

يٌشار إلى أن مريم رُزقت بابنتها منذ سنة في إحدى أهم المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركيّة، في حين كان والدها عارض الازياء والممثل السعودي فيصل الفيصل في السجن .