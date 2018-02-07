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مريم حسين تستعد لحفل ميلاد ابنتها بتكلفة خيالية

مريم حسين تستعد لحفل ميلاد ابنتها بتكلفة خيالية
نورة الشهري (صدى):

بدأت الفنانة المغربية مريم حسين ، في التحضيرات لحفل عيد الميلاد الأول لابنتها ” الأميرة ” المقرر إقامته في 9 فبراير الحالي ، حيث بدأت في التنسيق عن مكان وضع البالونات والورود والشموع وما إلى هنالك من الزينة .

وأكدت مريم حسين في تصريحات إعلامية ، أن الحفل سيكون في غاية الفخامة وبتكلفة عالية وضخمة ، وسيتم نقل تفاصيله عبر مواقع التواصل بحساباتها الشخصية .

يٌشار إلى أن مريم رُزقت بابنتها منذ سنة في إحدى أهم المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركيّة، في حين كان والدها عارض الازياء والممثل السعودي فيصل الفيصل في السجن .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2064 ] نشر منذ 6 دقائق

يسعدكي ربي يامريم حسيت والله يحفظ ابنتكي الأميره ويبلغكي بها

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