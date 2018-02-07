وسم ” مسيار للجادين فقط ” يصدم زوجات في أزواجهن

عادل الحربي(صدى):

شهد وسم ” مسيار للجادين فقط ” والذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً في موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، صدمة عددًا من الزوجات في أزوجهن، حيث ضبطت إحدى النساء زوجها يبحث عن الزواج بامرأة أخرى.

وأشارت إحدى المدونات إلى أنها أمسكت بزوجها يبحث عن زوجة أخرى في الوسم على تويتر، وتلقت عشرات التعليقات التي ينصحها فيها أصحابها بالصبر على زوجها وعدم صب النار على البنزين من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة.

ووجهت بعض التعليقات الزوجات، بعددًا من النصائح حتى يحافظن على أزواجهن، فعلقت سيدة قائلة: ” نصيحة لا تفتشي وراء زوجك، وإلا يخرب بيتكم، حاولي تجذبي وتغيريه لنفسك ولأولادك. ”