بالفيديو.. شوق الهادي لمنتقديها في خروجها مع عقيل الرئيسي: ” أختي راضية “
ردت الفنانة شوق الهادي على منتقديها لخروجها مع الفنان عقيل الرئيسي زوج شقيقتها فرح بمفردهما ، في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت شوف في الفيديو ” في ناس ما تستحي والله .. يعني يشوفوني مع زوج أختي وهي مو معنا يفكرون بنا سوء وتفكير ان في شئ غلط .. أوك أحنا داخلين على أختي مفاجأة مو داخلين اني خارجة مع راجلها ” .
وتابعت شوق ” عيب ياللي بتعملونه والله عيب وايد .. وبعدين فرح مو معنا لكن بتعرف أني خارجة معاه وغذا أختي راضية أنت شنو .. كبرتوا الموضوع على شئ ما يستاهل ” .
هزيم[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه
ونعم فيك وفي اختك.
عادي وهي بعدين تمشي مع زوجك .
مافيه مشكله دامك راضيه
استغفر الله بس
وت[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 30 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يعافيهم ولايبلا بنات المسلميين
نــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا تـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــق