بالفيديو.. شوق الهادي لمنتقديها في خروجها مع عقيل الرئيسي: ” أختي راضية “

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة شوق الهادي على منتقديها لخروجها مع الفنان عقيل الرئيسي زوج شقيقتها فرح بمفردهما ، في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت شوف في الفيديو ” في ناس ما تستحي والله .. يعني يشوفوني مع زوج أختي وهي مو معنا يفكرون بنا سوء وتفكير ان في شئ غلط .. أوك أحنا داخلين على أختي مفاجأة مو داخلين اني خارجة مع راجلها ” .

وتابعت شوق ” عيب ياللي بتعملونه والله عيب وايد .. وبعدين فرح مو معنا لكن بتعرف أني خارجة معاه وغذا أختي راضية أنت شنو .. كبرتوا الموضوع على شئ ما يستاهل ” .