فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة عشرينية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

أبها(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة, من إنقاذ حياة مصابة بعد تعرضها لحادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة أنه جرى مباشرة حالة المريضة من قبل فريق طبي, واتضح من خلال الكشف عليها أنها تعانى من كسور متعددة بالضلوع ونزيف بالصدر بالجهة اليسرى واسترواح بالجهة اليسرى من الصدر ونزيف بالبطن, وكسر بعظمة الفخذ اليسرى, وكسور بالحوض وفتق بالحجاب الحاجز, وتم إدخالها غرفة العمليات وأجريت لها عملية جراحية تم خلالها استكشاف للبطن واستئصال للطحال المتهتك وخياطة التمزق بالحجاب الحاجز, وتثبيت كسر عظمة الفخذ وأدخلت المريضة للعناية المركزة وبفضل الله تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث, وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً, وتتوفر به التخصصات الطبية كافة, فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى خلال العام الماضي 6628 عملية جراحية, في حين بلغ عدد المنومين خلال نفس العام 17162 مريضاً, وبلغ عدد المراجعين 215322 مراجعاً منهم 133659 مراجعاً بقسم الطوارئ و 81663 مراجعاً بالعيادات الخارجية.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة مؤخراً عن إطلاق خدمة مركز اتصال قطاع الأعمال، وذلك على الهاتف رقم920018090 , حيث تأتي هذه البادرة مواصلة لحرص الصحة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة، من خلال تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عبر آلية مرنة تكفل خدمة قطاع الأعمال.

كما أنها تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير – بإذن الله – في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، موضحة أن هذه الخطوة التطويرية تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية, وسيسهم المركز في زيادة كفاءة الاستخدام، وتعزيز التنافسية، وتهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.

ويعد مركز الاتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، وسيوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها: (استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأية ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص).

ويهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الاستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

وأبانت الصحة أنه سيتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع .

ويخدم المركز (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة. كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.)