8 خطوات بسيطة لإطلالة طبيعية دون أثر لمساحيق التجميل

نورة الشهري(صدى):

عادة ما ينقلب المكياج من أداة للتجميل إلى أداة تغيير، وهناك حد فاصل بين إبراز معالم الوجه، وبين تغيير المعالم كلياً. ومن هنا برز مصطلح “ماكياج طبيعي”، وهو ما تحرص عليه فئة كبيرة من النجمات والمشاهير.

يؤدي “المكياج الطبيعي” وظيفة فعالة وناجحة في تحقيق مظهر جمالي بسيط ومنتعش بأقل آثار ظاهرة لمساحيق المكياج.

ننقل في هذا التقرير مجموعة نصائح للشخصية الإنستجرامية الشهيرة هني سيدو (18 عاماً) .

تعدّد سيدو الخطوات المثالية لماكياج يكاد ألا يظهر على الشكل التالي:

الخطوة الأولى: الترطيب

يكمن سر الحصول على وجهٍ خالٍ من العيوب في منتجات العناية بالبشرة في استخدام مُرطب زيتي قبل وضع أي مساحيق تجميل على الوجه، إذ يمنح البشرة مظهراً ندياً ويُعيد الحيوية للبشرة الجافة.

الخطوة الثانية: التحضير

يلي ذلك كريم تجهيز البشرة لوضع مساحيق التجميل والحصول على مظهرٍ مشعٍ. اختاري منتجاً ملمسه طريٌ وخفيف، ما يساعد على ترطيب البشرة أكثر ويُعِدها للمساحيق. يمكنك أيضاً استخدام عطر جوز الهند كإضافة.

الخطوة الثالثة: الإخفاء

لتحقيق مظهرٍ “لا تبدو عليه مساحيق التجميل”، لا تضعي كريم الأساس واستخدمي مباشرةً خافي العيوب أو “الكونسيلر – Concealer” الأقرب إلى درجة لون البشرة، وذلك لتغطية أي عدم تجانس في لون البشرة أو بقع غامقة اللون.

الخطوة الرابعة: تلوين

من المهم أيضاً إضافة لمسةٍ لتحديد مظهر البشرة وإكسابها لوناً باستخدام أحمر الخدود واللون البرونزي. اختاري مجموعة تحتوي على درجاتٍ عديدة من الألوان المتوسطة والغامقة، ما يمنح بشرتك لوناً دافئاً ويكسب وجنتيك قليلاً من المظهر العميق.

الخطوة الخامسة: إضاءة

أهم مرحلة للحصول على إطلالة ” لا تبدو عليها مساحيق التجميل ” هي وضع المساحيق التي تمنح بعض جوانب الوجه مظهراً مُضيئاً. أضيفي ظلالاً ذهبية لامعة فوق أعلى عظام الوجنتين وأسفلها، وعلى المنطقة الوسطى أسفل الأنف. عند مزج هذه الظلال مع بقية مساحيق التجميل، تُصبح البشرة ذات مظهر متوهج بشكلٍ طبيعي، وتصبح أجزاء الوجه التي تسقط عليها أشعة الشمس عادةً بارزة.

الخطوة السادسة: رموش بارزة بدل الحواجب

ظللي رموشك العلوية والسفلية بـ ” المسكارا ” ، فهي تضيف مظهراً مُتموجاً وتحدد الرموش وتُمشّطها للخارج، دون أن تُكسبها مظهراً متشابكاً. (لا بد من إزالة خطوة تحديد شكل الحاجبين في هذا الروتين، كي تحصلي على إطلالةٍ ” لا تبدو عليها مساحيق التجميل”، لأنَّ الحاجبين الكثيفين يعنيان مظهراً غير طبيعي. ركزي جهودك على الرموش لإكسابها مظهرٍ طويلٍ ومحددٍ قدر الإمكان).

الخطوة السابعة: شفاه لمّاعة

لإتمام هذه الإطلالة، استخدمي أحمر الشفاه سائل ” Lip gloss ” لإضافة بعض اللون إلى الشفتين بلمسةٍ لامعة وليس ملونة.

الخطوة الثامنة: اللمسة الأخيرة

لكِ مطلق الحرية لإضافة المزيد من مساحيق التجميل أو تقليلها. ولا تخشي الخروج من منطقة أمانك، استخدمي مساحيق التجميل للتعبير عن نفسك واستمتعي قدر الإمكان.