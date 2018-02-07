بالفيديو.. ملوك المملكة يؤكدون على خدمة الحرميين الشريفين

علي القحطاني (صدى):

أبدى ملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، مرورًا بأبنائه الملوك، من بعده حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، الحرمين الشريفين رعاية خاصة، لما لهما من مكانة في أفئدة المسلمين في شتى بقاع الأرض، فمن الجدير بالذكر أن ملوك هذه البلاد على صلة وثيقة دومًا، بالحرمين الشريفين، ويضعونها في مقدمة أولوياتهم.

ونشر حساب التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو يظهر فيه تأكيد ملوك السعودية في مواقف مختلفة على خدمة الحرمين الشريفين، والحفاظ عليهما.

يُذكر أن هناك مؤسسات ووسائل إعلام، تابعة لدولة قطر روجت لتدوير إدارة الحرمين الشريفين، وهو ما لاقى استنكار مسؤولين سعوديين وخليجين، مما دفع كثيرين؛ لإنشاء وسم ” إلا الحرمين الشريفين ” ، الذين عبروا فيه عن رفضهم للأمر جملة وتفصيلًا، خاصة وأن المملكة لا تدخر جهدًا في خدمة الحرمين الشريفين.