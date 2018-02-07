فضائح قطر عرض مستمر.. 5 مليون دولار منذ المقاطعة لتحسين صورتها

طلال الضوي(صدى):

في مواصلة لكشف فضائح النظام القطري، كشفت مصادر عن قيام قطر بدفع مبالغ ضخمة، لشركات استشارية وجماعات ضغط في أمريكا؛ للحصول على دعم أمريكي في أزمتها الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن النظام القطري انفق 5 مليون دولار؛ واستأجر 7 شركات منذ مقاطعة الدول العربية؛ لتحسين صورتها أمام دول العالم وامريكا.

وقالت إنه تم تدشين مركز قطري جديد للأبحاث بمسمى منتدى الخليج الدولي وتعيين السفير الأمريكي السابق لدى الدوحة باتريك ثيروز مستشاراً له؛ خلال الحوار الأخير بين قطر وأمريكا.

وفي هذا السياق قالت دانيا ظافر، مديرة المؤسسة البحثية الجديدة، أكدت إن المركز يتلقى تمويلاً من مؤسسات تحظى بالدعم المادي الحكومي بدولة قطر.